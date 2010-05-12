Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,9

Харків.12 травня. УНІАН. На 12 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8822 (продаж - 7,887 грн.), євро - 9,97 грн. (9,98 грн.), Базис - 7,88 (7,9325), 9,88 (10,1), Реал-банк - 7,9 (7,94), 9,9 (10,18) відповідно. Національний банк України на 12 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 11 травня – 792.5900) 100 EUR – 1006.4308 (на 11 травня – 1010.2352) 10 RUR – 2.6106 (на 11 травня – 2.5801)

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