Маркевич схвалює ідею створення фонду підтримки збірної України

Харків. 17 травня. УНІАН. Головний тренер збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ підтримує ідею створення фонду підтримки національної збірної, яка гратиме у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРКЕВИЧ заявив на прес-конференції тренерського штабу національної збірної України з футболу, коментуючи ідею, висловлену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо підтримки національної збірної.

«Я обома руками, як головний тренер збірної, за такий фонд, тому що то є національна команда, і фінал буде в Україні. І, звичайно, матеріальна сторона дуже важлива», - зауважив головний наставник команди.

Він також наголосив на необхідності нематеріальних стимулів до якісної гри у футболістів, зокрема «віра в успіх і, звичайно, патріотизм».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на засіданні Комітету з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012, звернувся до присутніх власників українських футбольних клубів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, Ріната АХМЕТОВА, Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, Григорія та Ігоря СУРКІСІВ та інших із закликом, «використовуючи світовий досвід», створити фонд підтримки національної збірної з футболу.

Перед цим президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ виступив з ініціативою взяти на себе частину витрат щодо фінансування національної збірної України, але голова Федерації футболу України Г.СУРКІС відкинув цю пропозицію.

Як відомо, згідно з правилами УЄФА, країни, які приймають чемпіонат Європи з футболу, автоматично потрапляють до його фінальної частини.