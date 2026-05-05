'Тактичний виверт': в Держдумі РФ істерично прокоментували перемир'я від Зеленського

У Держдумі заявили про "особисті мотиви" українського президента та розкритикували дати припинення вогнюю

У Росії різко відреагували на рішення президента України Володимира Зеленського оголосити режим тиші з 6 травня. У Держдумі РФ цей крок назвали "тактичним вивертом" і поставили під сумнів його мотиви.

Голова комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького заявив, що ініціатива Києва не є щирою, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, спочатку український президент нібито відкинув російську пропозицію перемир’я на період святкування 9 травня, а згодом оголосив власний режим тиші – в ніч із 5 на 6 травня.

"Зеленський спочатку практично відкинув ініціативу Росії про перемир’я на День Перемоги, але потім вирішив піти на тактичний виверт", – заявив Слуцький.

Також російський депутат припустив, що рішення може бути пов’язане з "особистими мотивами" українського лідера.

Різні дати перемир’я

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир’я" на 8–9 травня та очікував аналогічних дій від України. У Москві також пригрозили ударами по Києву у разі відмови.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для оголошення перемир'я згода України не потрібна. Мовляв, достатньо лише волі правителя РФ.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що офіційних звернень від Росії не надходило. Україна самостійно оголосила режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, наголосивши на пріоритеті людського життя над символічними датами.

Президент підкреслив, що Київ діятиме дзеркально та закликав Москву до реальних кроків для завершення війни.

