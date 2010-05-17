Опозиція вимагає не віддавати Росії харківські заводи

Харків. 17 травня. УНІАН. Харківський обласний Комітет захисту України на площі Свободи в центрі Харкова пікетує Будинок рад.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько 50 осіб, які тримають національні прапори, символіку ВО «Свобода», а також транспаранти із написами: «Торгуєш державою? Час розплати прийде», «Україні - енергетичну незалежність», «Ми незалежність за газ не продаємо», «Любіть Україну або забирайтесь геть».

Мітингувальники вимагають від Харківської обласної державної адміністрації не допустити «рейдерського захоплення» російською стороною державних підприємств, які «забезпечують дієздатність цілих галузей», зокрема ДП «Завод імені Малишева», Харківського авіаційного заводу, заводу «Турбоатом».

Крім цього, опозиція вимагає засудити дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який «дозволяє собі працювати не на Українську державу».

Від Харківської обласної ради опозиціонери вимагають ухвалити звернення до Верховної Ради, Президента та уряду України із закликом денонсувати угоду щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.