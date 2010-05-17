Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,92

Харків. 17 травня. УНІАН. На 17 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8887 (продаж - 7,893 грн.), євро - 9,68 грн. (9,69 грн.), Базис - 7,88 (7,937), 9,57 (9,87), Реал-банк - 7,92 (7,96), 9,65 (9,86) відповідно. Національний банк України на 17 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5900 (на 14 травня – 792.5900) 100 EUR – 990.1034 (на 14 травня – 997.6330) 10 RUR – 2.6369 (на 14 травня – 2.6544)

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