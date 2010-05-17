Фельдман почав їздити на «Harley-Davidson» (додано фото)

Харків. 17 травня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН приїхав на першу прес-конференцію в статусі члена коаліції на мотоциклі «Harley-Davidson».

Як передає кореспондент УНІАН, депутат, одягнений у джинси та футболку, припаркував мотоцикл на узбіччі та в супроводі своїх помічників зайшов до прес-центру.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи насправді О.ФЕЛЬДМАН планує пересуватися на мотоциклі, депутат відповів, що також буде їздити й на машинах.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Народний депутат від БЮТ О.ФЕЛЬДМАН увійшов до складу коаліції «Стабільність та реформи», про що на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Фото сайту Мост-Харьков