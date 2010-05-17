В клубі на Барабашовці вбито дівчину

Харків. 17 травня. УНІАН. У Харкові в приміщенні інтерактивного клубу на території Тогового центру «Барабашове» вбито дівчину.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло дівчини «з численними забиттями та різаною раною в області шиї» було знайдене в приміщенні клубу у неділю, 16 травня.

Міліція встановлює обставини події, провадить експертизи і розшукує злочинців, повідомила Л.ВОЛКОВА.