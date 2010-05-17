Фельдман розповів, що його підштовшнула до переходу в коаліцію

Харків. 17 травня. УНІАН. Засоби масової інформації підштовхнули депутата-харків’янина від Блоку Юлії Тимошенко Олександра ФЕЛЬДМАНА до переходу в парламентську коаліцію «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про причини швидкого переходу до коаліції.

«Швидше за все я би думав ще до 1 вересня. Я не збирався переходити так швидко. У мане ще залишалися думки, залишалася ще якась тінь недомовленості самого з собою. Але тут почалася така масована атака в ЗМІ, провокаційна атака, що я вирішив, що треба допомогти цим людям і перенаправити їхню енергію на гарну справу», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, навала ЗМІ із закидами в неефективності та провальній роботі Харківського обласного штабу БЮТ, який він очолював, на виборах президента України стала «останньою краплею». При цьому депутат наголосив на очевидній необ’єктивності та заангажованості деяких ЗМІ.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, його відставка була спланована певними «угрупованнями» БЮТ, для яких «бізнес став перш за все, у яких обов’язки перед людьми стали нижче, ніж обов’язки перед бізнесом».

«Я знаю, чиї це ЗМІ, я знаю, яка була зіграна гра. Я думаю, що ТИМОШЕНКО не знає й 10% того, що відбулося за її спиною. У цій інтризі було задіяне одне з угрупувань нашої партії, всі інші були категорично проти. І не дослухалися до більшості, зробили це на догоду якійсь меншості», - обурився О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат відмовився називати прізвища людей, які організували його критику в медійному просторі, зазначивши, що для нього «починається нове життя, нова робота» над створенням власного політичного проекту.

О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що до осені продовжуватиме у складі коаліції свою законотворчу діяльність у напрямку відстоювання прав національних меншин, прав дітей та соціального захисту населення.

«До 1 вересня не буде ніяких мною зроблених дій, працюємо в тому ж режимі. Що буде у вересні – подивимося на ситуацію, яка буде в Харкові, на ситуацію, яка буде в Києві. Наскільки я буду потрібний цій коаліції, наскільки я буду сам себе там бачити», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат заперечив свою участь у засіданні обласного комітету БЮТ, оскільки він «не бачить себе в роботі» цієї організації.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня О.ФЕЛЬДМАНА було звільнено з посади голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», 14 травня Народний депутат від БЮТ О.ФЕЛЬДМАН увійшов до складу коаліції «Стабільність та реформи», про що на засіданні парламенту повідомив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.