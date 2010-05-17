У вівторок обіцяють дощі

Харків. 17 травня. УНІАН. 18 травня дощі йтимуть по всій Україні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у віторок у західних областях - хмарна погода, дощі, в карпатському регіоні сильні, на високогір`ї з мокрим снігом. Температура вночі - 5-10°, вдень - 10-15°; в Карпатах вночі та вдень - 1-6° тепла.

На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі місцями), температура вночі - 8-13°, вдень - 16-21°, на сході та місцями на півдні - 20-25°.

В Україні грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза (вночі місцями), вдень в окремих пунктах град, шквал 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 16-21°.

У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 18-20°.

17 травня температура води в Чорному морі 15-18°, в Азовському морі - 19-22°, в Дніпрі біля Києва - 19°.