Завтра у Харкові Свобода пікетуватиме консульство Росії

21:19, 17 травня 2010
Харьків
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Повідомлення прес-служби організації

Харків. 17 травня. УНІАН. 18 травня Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» проведе пікетування Генерального консульства Російської Федерації в Харкові.

Як повідомляє прес-служба організації, мета акції – «висловлення протесту проти спроб очільників Росії по-рейдерськи захопити українські підприємства, що відбувається під патронатом антиукраїнської влади і особисто Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, а також проти втручання РФ у внутрішні справи України.

Пікетувальники вручать Генеральному консулові РФ у Харквоі «вимоги до керівництва Росії  із закликом до встановлення історичної справедливості, а також невтручання у внутрішні справи української держави».

Початок пікету – 11.00.

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