Турбоатом хоче будувати ГЕС у В’єтнамі

Харьков. 4 июня. УНИАН. ОАО «Турбоатом» примет участие в тендере на строительство ГЭС Донг Най-5 во Вьетнаме.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, в рамках рабочего визита делегации украинских компаний по проектированию и строительству энергетического оборудования во Вьетнам состоялась встреча украинских производителей с руководством вьетнамской национальной корпорации угольно-минеральной промышленности Vinacomin.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, в частности речь шла об участии ОАО «Турбоатом» в строительстве ГЭС Донг Най-5, где планируется установить две радиально-осевые гидротурбины типа «Френсис» единичной мощностью 75 МВт и диаметром рабочего колеса 4,35 м.

По данным пресс-службы, на сегодня уже разработано техническое обоснование строительства ГЭС и готовится тендерная документация. Для участия в тендере, который состоится через три месяца, «Турбоатом» подготовит соответствующее технико-коммерческое предложение.

Представители украинских компаний также посетили фирму Marine, которая может стать потенциальным поставщиком вспомогательного станционного оборудования.

По словам заместителя главного конструктора по гидротурбинам ОАО «Турбоатом» Виктора ЕФИМЕНКО, который представлял харьковское предприятие во Вьетнаме, заказчик доволен оборудованием харьковского производителя, так как качество турбин подтверждено их многолетней эксплуатацией.

Справка УНИАН. ОАО ”Турбоатом” производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру ”Турбоатома” входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО ”Турбоатом” осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

В 1965 г. для вьетнамской ГЭС Тхак Ба «Турбоатом» изготовил и поставил три поворотно-лопастные гидротурбины номинальной мощностью 37 МВт. Сегодня это оборудование модернизировано с увеличением мощности каждого агрегата до 41 МВт. В 1995 г. для ГЭС Тхак Мо завод поставил две гидротурбины единичной мощностью 77,5 МВт.