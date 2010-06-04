Харків відвідає заступник держсекретаря США

Харків. 4 червня. УНІАН. У вівторок, 8 червня, Харків відвідає заступник державного секретаря США Деніел РАССЕЛ для реалізації домовленостей Президентів США і України Барака ОБАМИ і Віктора ЯНУКОВИЧА в ядерній сфері.

Про це УНІАН повідомив голова Харківської державної обласної адміністрації Михайло ДОБКІН.

«Буквально наступного тижня до Харкова приїжджає заступник глави Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з фахівцями у сфері атомної енергетики, які приїдуть до нас на одне з наших підприємств для того, щоб розпочати реалізацію тих домовленостей, які було досягнуто між Президентами України і США», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, до складу делегації входять 8 осіб, зокрема, американські учені у галузі ядерної енергетики. Делегація проведе консультації з представниками Харківського фізико-технічного інституту щодо лабораторних досліджень у ядерній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за наслідками зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

При цьому віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО в інтерв`ю УНІАН відзначав, що роботи в Харківському фізико-технічному інституті через відмову України від використовування високозбагаченого урану не припинятимуться, і з цього питання вже досягнуто принципову домовленість з послом США в Україні.