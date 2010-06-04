У мешканця Пересічного вилучено 1 кг марихуани
11:07, 04 червня 2010Харьків
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А також 100 г коноплі
Харків. 4 червня. УНІАН. У 25-річного мешканця селища Пересічне, що на Харківщині, працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків вилучили 1 кг марихуани та 100 г коноплі.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області.
За інформацією ЦГЗ, у затриманого вилучили 100 г коноплі. Під час обшуку біля будинку за місцем його проживання, вилучено ще два поліетиленових пакунки з марихуаною загальною вагою 1 кг. Встановлено, що чоловік зберігав наркотичну речовину для подальшого збуту.
Вилучене направлено на дослідження. Місце придбання встановлюється. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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