У мешканця Пересічного вилучено 1 кг марихуани

Харків. 4 червня. УНІАН. У 25-річного мешканця селища Пересічне, що на Харківщині, працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків вилучили 1 кг марихуани та 100 г коноплі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, у затриманого вилучили 100 г коноплі. Під час обшуку біля будинку за місцем його проживання, вилучено ще два поліетиленових пакунки з марихуаною загальною вагою 1 кг. Встановлено, що чоловік зберігав наркотичну речовину для подальшого збуту.

Вилучене направлено на дослідження. Місце придбання встановлюється. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.