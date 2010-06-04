Французи пропонують Ярославському проекти до Євро-2012

Харьков. 4 июня. УНИАН. В Харькове состоялась встреча французских предпринимателей с представителями группы DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО – генерального инвестора и координатора подготовки города к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, вопросы сотрудничества заинтересованных кампаний были обсуждены 3 июня на встрече, инициатором которой выступила Экономическая миссия Посольства Франции в Украине.

С французской стороны в мероприятии принимали участие представители 4 компаний: «Thomson Grassvalley» (поставщик комплексных решений по созданию, управлению, распространению и доставке видео-контента для телекоммуникационной промышленности, средств массовой информации и индустрии развлечений), «A.T.E» (эксперт в области газонов, покрытий для стадионов и спортивных площадок), Le Public «Systeme» (ведущая французская компания на рынке событийного бизнеса), «Citilog» (поставщик систем автоматического наблюдения за дорожным движением, обнаружением дорожных происшествий и безопасностью дорог).

Французские предприниматели презентовали проекты, реализация которых могла бы оптимизировать процесс подготовки Харькова к Евро-2012, и выразили заинтересованность в инвестициях в столицу Слобожанщины. В частности, коммерческий директор компании «Citilog» Эрик ТОФФЕН, ознакомил с проектом внедрения системы автоматического наблюдения за дорожным движением, который в случае интереса со стороны местной власти можно внедрить в Харькове к Евро-2012. По его словам, подобные системы работают во многих странах мира, однако в Украине они пока не представлены.

Винсен САВУРА, инженер-советник компании «A.T.E», в ходе встречи поделился с харьковскими коллегами своим опытом относительно поддержки экологического равновесия системы «грунт-растительность-климат-человек». Кроме того, эксперт высоко оценил качество и темпы подготовки газона стадиона «Металлист» к Евро-2012.

В свою очередь представители группы DCH пообещали рассмотреть возможность использования презентованных передовых технологий в процессе подготовки Харькова к Евро-2012.

Это была первая бизнес-миссия, в ходе которой установлены первые контакты. Стороны отметили, что в будущем они могут привести к конкретным проектам и контрактам.

По официальным данным, Харьковская область в течение последних 10 лет занимает 2-4 место среди регионов Украины по привлечению иностранных инвестиций. Одно из ведущих мест в этом процессе принадлежит французским инвесторам, которые внесли экономику региона 1млрд. 22 млн. грн., что составляет 49% от всех инвестиций в Харьковскую область.

Справка УНИАН. Группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – Александр ЯРОСЛАВСКИЙ. DCH реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков». На сегодня DCH инвестировала в реализацию проектов Евро-2012 около 1 млрд. грн.