Ярославський запросив до Харкова авіаторів 40 країн світу

Харьков. 4 июня. УНИАН. В Международный форуме аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS, который состоится 7-9 июня в Международном аэропорту «Харьков», примут участие представители около 40 стран мира.

Как сообщили УНИАН организаторы форума, к участию в аэрофоруме, инициатором и организатором которого выступает группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, уже зарегистрировались более 1000 представителей международного рынка авиаперевозок из 36 стран мира. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного форума по развитию авиамаршрутов The World Route Development Forum.

Харьков станет первым городом на территории СНГ, который примет всемирный форум авиаперевозчиков и аэропортов. В оргкомитете подчеркнули, что это стало возможным благодаря динамичному развитию харьковского аэропорта, которое группа компаний DCH реализует в рамках подготовки города к Евро-2012.

В состав организационного комитета форума помимо представителей группы DCH и реконструируемого за ее средства международного аэропорта «Харьков» входит также компания «Инвестиции в Харьков». Ожидается участие, в частности, лидеров отраслевых рынков Европы, США, СНГ, Ближнего Востока, топ-менеджмента аэропортов, авиакомпаний, компаний-поставщиков и подрядчиков авиационной отрасли. Среди почетных гостей мероприятия - Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР, основатель холдинга Virgin Ричард Чарльз Николас БРЭНСОН, а также почетный президент Sikorsky Aircraft Corporation Сергей СИКОРСКИЙ.

Cобытие будет состоять из двух форумов: авиационного и развития маршрутов СНГ Routes CIS. Последний организует британская компания The Route Development Group Limited. Его проводили во многих странах мира – Африке, Азии, Америке, Европе, США. В Украине и на территории СНГ авиационное собрание такого масштаба пройдет впервые. В рамках мероприятия также будут организованы выставки авиационной техники и техники для обслуживания аэропортов.

Справка УНИАН. Группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – Александр ЯРОСЛАВСКИЙ. DCH реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков». На сегодня DCH инвестировала в реализацию проектов Евро-2012 около 1 млрд. грн.