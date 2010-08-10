У Харківській області до зими підготовлено 67% житлового фонду

У Харківській області станом на 1 серпня 2010 року комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 10664 житлових будинки – 66,7% запланованої кількості, у тому числі 67,4% житлових будинків комунальної власності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, здійснено 563 ремонти покрівель (66,1%), виконано ремонт (замінено) 4173 опалювальних систем (67,3%) та відремонтовано 5162 опалювальних печей (67,2%) від запланованої кількості.

На підготовку житлового фонду витрачено 28,2 млн. грн. - 58,3% від запланованих 48,4 млн. грн.

Станом на 1 серпня поточного року підготовлено 749 шкіл (81,6% запланованої кількості) на загальну суму 21,1 млн. грн. та 488 дитячих закладів (82,3%) на загальну суму 2,6 млн. грн. Лікарні та лікувальні заклади підготовлено на 66,7% на загальну суму 3,7 млн. грн.

На об’єктах теплового господарства виконано 64,3% запланованих робіт, водопровідно-каналізаційне господарство готове на 69,4%. Підготовлено 653 котельні (або 65,8%), в тому числі 475 котелень місцевих рад (64,3% їх загальної кількості). Із 2138,6 км підготовлено 1333,4 км теплових мереж (62,4%). Замінено 19,8 км теплових мереж (70,1%). За звітний період підготовлено 177 теплових пунктів – 60% від запланованої кількості. На підготовку витрачено 45,9 млн. грн. - 73,7% із запланованих 62,2 млн. грн.

Створено запаси вугілля на котельнях у кількості 3,2 тис. т. - 39,1% від запланованого обсягу. Не здійснюється заготівля вугілля у Люботині.

Найнижчий рівень підготовки котельного обладнання відмічено у місті Куп’янськ (52,9%) в Чугуївському (56,3%), Дергачівському (57,9%), Кегичівському (58,3%) районах. Найнижчий рівень підготовки комунальних теплових мереж – у Харківському (52,1%), Дергачівському (55,6%) районах області та Чугуєві (59,4%).

Відремонтовано 24,5 км водопровідних мереж (61,9%), 7,5 км каналізаційних мереж (70,1%), підготовлено 103 водопровідних насосних (73%), 129 каналізаційних насосних станцій (69,4%), 41 каналізаційна очисна споруда (62,1%), 558 артезіанських свердловин із (72,5%). На ці заходи витрачено 10,7 млн. грн. - 49,6% від запланованих 21,6 млн. грн.