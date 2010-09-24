ТСК відмічає відсутність прогресу у «справі Климентьєва»

Харків. 25 вересня. УНІАН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів закликає Генеральну прокуратуру посилити нагляд за дотриманням в Україні конституційного права громадян на свободу слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час оголошення попереднього звіту ТСК заявила голова комісії, народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що за період роботи ТСК відбулось 4 засідання, на яких розглядались звернення журналістів щодо втручання в роботу редакцій ЗМІ органів влади та їх представників та перешкоджання професійній діяльності журналістів.

За її словами, особливу увагу ТСК приділяє вивченню обставин зникнення харківського журналіста, головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Голова ТСК наголосила, що за 2,5 місяці роботи до Тимчасової слідчої комісії надійшло 52 звернення від громадських організацій, професійних спілок та журналістів, 2 депутатських звернення зі скаргами на факти цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Тимчасовою слідчою комісією за цей час направлено 15 звернень, запитів до компетентних органів державної влади з метою перевірки інформації про можливе втручання органів державної влади і місцевого самоврядування у діяльність ЗМІ, тиск на свободу слова, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На засідання ТСК було запрошено більше 30 осіб, що представляють журналістські колективи, профспілкові організації, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, інші органи влади.

”Аналіз звернень, що надійшли на адресу ТСК засвідчує, - близько 75% звернень містять скарги на втручання і тиск з боку органів державної влади і органів місцевого самоврядування у діяльність ЗМІ. Близько 25% звернень містять скарги на перешкоджання законній професійній діяльності шляхом погроз, застосуванням фізичного насильства”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона наголосила, що занепокоєння у членів ТСК викликає те, що більшість скарг журналістів стосується дій працівників правоохоронних органів і податкових органів, а також відсутність прогресу у розслідуванні справи про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, більшість членів ТСК погоджуються з тим, що деякі листи, які надходять на запити народних депутатів від органів влади, схожі на формальні відписки і не містять відповідей на питання. І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що члени ТСК, які представляють опозицію, підтримали звернення громадських організацій до Президента України з проханням розглянути можливість призначення членом Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення за квотою глави держави професіонала, висунутого від медійного середовища. При цьому члени ТСК, що представляють фракції коаліції, утрималися при голосуванні за це звернення.

Комісія рекомендує парламенту невідкладно заслухати інформацію генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про хід розслідування справи стосовно зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА, інших резонансних справ, пов’язаних з захистом прав журналістів.

ТСК також виступає за те, щоб Генеральна прокуратура посилила нагляд за дотриманням норм Конституції та законів України у сфері забезпечення конституційних гарантій: свободу слова, право громадян на інформацію, захист та забезпечення професійних прав журналістів. Також Генпрокуратура має взяти під особливий контроль розслідування справи про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Крім того, ТСК рекомендує ВР ухвалити рішення щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2010 року, а також прийняти проекти законів «Про доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі)» тощо.

Комісія також радить Кабінету міністрів, Держукомтелерадіо, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України звернути увагу на необхідність оперативно реагувати на звернення та повідомлення журналістів про факти втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб у діяльність ЗМІ, тиск на свободу слова, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Звіт ТСК буде направлений до Кабміну, Держкомтелерадіо, Генпрокуратури, МВС, СБУ для ознайомлення та відповідного реагування.

Комісія продовжить свою роботу.

Верховна рада України після заслуховування звіту ТСК ухвалила рішення взяти його до відома та підтримала пропозиції комісії. “За” проголосували 357 народних депутатів із 417, зареєстрованих у сесійній залі.