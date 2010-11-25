Кандидатура Чернова висунута на посаду голови Харківської облради

Харків. 25 листопада. УНІАН. Кандидатура Сергія ЧЕРНОВА висунута на посаду голови Харківської обласної ради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру С.ЧЕРНОВА запропонував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

С.ЧЕРНОВ висупив з доповіддю на першій сесії Харківської обласної ради 6-го скликання, яка проходить у Будинку рад.

Інших пропозицій на цю посаду голови облради не запропоновано.

У ці хвилини триває обговорення кандидатури С.ЧЕРНОВА.

Голову облради обиратимуть таємним голосуванням.