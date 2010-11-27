У Харкові стартував телемарафон «Дзвони пам’яті»

Харків. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харкові у прес-центрі «Майдан Свободи» стартував телемарафон «Дзвони пам’яті», присвячений вшануванню жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі, протягом кількох днів харківські історики, дослідники Голодомору, журналісти, правозахисники у прямому ефірі телеканалу «Фора» обговорюватимуть питання, пов’язані із дослідженням різних аспектів Голодомору як геноциду українського народу і вшануванню пам’яті жертв цього злочину.

Саме цій темі було присвячене перше включення з «Майдану Свободи», у якому взяли участь головний редактор інтернет-порталу «Голодомор 1932-1933 років. Харківська область» Ніна ЛАПЧИНСЬКА, кандидат історичних наук Олег ЯЦИНА, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, директор Валківської краєзнавчого музею Тамара ПОЛІЩУК.

Зокрема, під час телемарафону Н.ЛАПЧИНСЬКА поінформувала телеглядачів про те, що у Києві створено Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років і зачитала звернення Комітету до співвітчизників. Також вона повідомила, що аналогічний комітет створено й на Харківщині. До нього увійшли представники ряду громадських організацій, зокрема Харківської обласної молодіжної організації «Спілка активної молоді», Молодіжний націоналістичний Конгрес у Харківській області, ХОГО «Воля», ХОО ВМГО «Молода Просвіта», ХОГО «Зелений фронт» та інші.

Як проінформувала Н.ЛАПЧИНСЬКА, харківський Громадський комітет планує провести низку заходів із вшанування пам’яті жертв Голодомору, серед яких показ і обговорення документальних фільмів про Голодомор, відкриття документальної виставки, презентація книг тощо. А у суботу, 27 листопада, у Харкові, на майдані Свободи, відбудеться акція «Запали свічку».

У свою чергу, Є.ЗАХАРОВ наголосив на тому, що вшанування пам’яті жертв Голодомору має відбуватися на державному рівні, оскільки це найбільша трагедії українського народу. Правозахисник вважає, що держава має створювати умови для подальших досліджень теми Голодомору, до яких мають залучатися не лише історики, а й правозахисники та юристи. Адже правова кваліфікація явища Голодомору, на його думку, має дуже велике значення не тільки для українського, а й для світового співтовариства, яке досі не має єдиної думки щодо визначення Голодомору як геноциду. Це знайшло своє відображення і у квітневій резолюції парламентської Асамблеї Ради Європи, яка визнала Голодомор злочином проти людяності та закликала країни колишнього Радянського Союзу відкрити свої архіви, а дослідників - здійснювати спільні дослідницькі програми.

Завтра в рамках телемарафону «Дзвони Пам’яті» у прес-центрі «Майдан свободи» відбудеться презентація книги «Голодомор 32-33 рр. в Україні за документами ГДА СБУ. Анотований довідник», повідомили у прес-центрі.