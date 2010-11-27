Харківщина вшановує пам’ять жертв Голодомору-геноциду

Харків. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківській області проходять заходи вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, 27 листопада на території області приспущено з траурною стрічкою державні прапори України й обмежені розважальні заходи.

У першій половині дня представники громадськості, влади, духовенства, партійних та громадських і молодіжних організацій взяли участь у покладанні траурних вінків та квітів до Хреста жертвам Голодомору, встановленого вперше в Україні у Молодіжному парку Харкова в 1989 році, а також до Хрестів жертвам голодоморів у Парку пам`яті на вул. Академіка Павлова 129-131 – на одному з місць масових поховань померлих від голоду.

Промовляючи після покладання квітів у Парку пам’яті, заступник Харківського міського голови Ігор ТЕРЕХОВ сказав:

«У того народу, який не шанує свою історію, немає майбутнього. Сьогодні ми згадуємо усіх загиблих від голоду, масових репресій та депортацій. Всі ми, весь Харків разом з державою, зберігаємо в серці страждання тих невинних людей, загиблих під час Голодомору. Завдяки роботі заводів багато харків`ян виживали і отримували пайки. А в Україні в 1932-1933 роках загинули мільйони людей. Ті страшні роки - незагойна фізична і духовна рана всього нашого народу. Вона ніколи не зникне з нашої пам`яті».

В середині дня на Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 рр. в селі Черкаська Лозова під Харковом на заклик Харківського Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору харків’яни запалили свічки, поставили горщики із зерном та калиною, вклонилися пам’яті мільйонів загиблих від голоду, влаштованого на українській землі радянським комуністичним тоталітарним режимом. У цьому заході взяли участь, зокрема, представники політичних партій «Батьківщина», «Наша Україна», Української народної партії.

По обіді в центрі Харкова розпочалася траурна хода від пам’ятника Тарасові Шевченку по вулиці Сумській до Молодіжного парку, де представники патріотичної громадськості поклали квіти до Хреста жертвам Голодомору, провели жалобний мітинг, а також взяли участь у панахиді по жертвах Голодомору, яку відправили священики Української автокефальної православної та Української греко-католицької церков.

Сьогодні на місцевому телеканалі АТВК відбувся показ документальних фільмів

«Хлібна гільйотина» (фільми» І-ІІІ), а також документального фільму «Окрадена земля» (режисер Ю. Луговий, м. Монреаль, Канада).

У ці хвилини в центрі Харкова на майдані Свободи триває акція вшанування пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові у прес-центрі «Майдан Свободи» стартував телемарафон «Дзвони пам’яті», присвячений вшануванню жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Довідка УНІАН. У тодішній столичній Харківській області, яка понесла найбільші людські втрати внаслідок Голодомору в 1932 -1933 роках в Україні, за деякими даними, від голоду померло понад 2 мільйонів людей, значна частина з яких – діти.

На знімках: українська дівчинка на дні пам’яті жертв Голодомору (архів УНІАН); (внизу) Меморіальний комплекс пам`яті жертв Голодомору в селищі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області (фото сайту Президента України, 2008 р.).