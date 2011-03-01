У Харкові піймали фальшивомонетників

Харків. 1 березня. УНІАН. Працівники Служби безпеки України затримали групу фальшивомонетників, які систематично збували у Харкові підроблену іноземну валюту – долари США та євро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, встановлено, що зазначена організована група була створена у листопаді минулого року. До її складу входили троє мешканців Харківської області у віці від 38 до 50 років.

Зловмисники здебільшого «спеціалізувалися» на збуті підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Залежно від кількості підроблених грошей члени групи збували такі банкноти за ціною до 30 доларів за стодоларову фальшивку. Після отримання справжніх грошей, фальшивомонетники обов’язково легалізовували їх шляхом проведення фінансових операцій з обміну на національну валюту – гривню.

Наприкінці лютого співробітники СБУ затримали всіх учасників злочинної групи «на гарячому»: під час збуту чергової партії підроблених грошей на загальну суму 3 тис. дол. та спроби легалізації коштів, отриманих від їхнього продажу.

За висновками фахівців Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВСУ в Харківській області, вилучені купюри не відповідають аналогічним грошовим коштам, які знаходяться в офіційному обігу на території США.

Обласним управлінням СБУ стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.199 (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту та збут підроблених грошей, вчинені організованою групою) та ч.3 ст.209 (легалізація - відмивання - доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. За вчинення кожного з вказаних злочинів Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 8 років з конфіскацією майна.

25 лютого ц.р. щодо членів організованої злочинної групи судом обрано запобіжний захід – утримання під вартою, повідомили у прес-центрі.