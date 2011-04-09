Ярославський увійшов до дюжини найбагатших українців

Харків. 9 квітня. УНІАН. Харківський бізнесмен Олександр Ярославський увійшов до 12 найбагатших українців.

Про це свідчить новий рейтинг українського «Forbes». Статки Олександра Ярославського оцінено в $958 мільйонів.

Останніми роками найбагатший харківський бізнесмен є генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012. Група DCH, яку він очолює, реалізує Комплексну програму підготовки столиці Слобожанщини до континентальної першості з футболу 2012 року. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 251 млн. дол.

Згідно з дослідженням «Forbes», сукупні статки 100 найбагатших українців становлять 56 мільярдів доларів.

«Якщо розділити на всіх жителів України, вийде по $1224 на кожного. З них $350 – внесок найбагатшого українця Ріната Ахметова», - пише видання.

Український «Forbes» оцінив статки Ахметова в 16 мільярдів доларів. Статки Віктора Пінчука оцінено в $3,3 мільярди, Геннадія Боголюбова й Ігоря Коломойського – $2,5 мільярди доларів у кожного, Костянтина Жеваго - $2,4 мільярди.

6-8 місце в рейтингу посідають аграрні мільярдери – власник «Миронівського хлібопродукту» Ігор Косюк ($1,5 мільярда) , власник «Кернел груп»Андрій Веревський ($1,1 мільярда), голова ради директорів агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк ($1 мільярд).

Статки Дмитра Фірташа український «Forbes» оцінив у $996 мільйонів, Олександра Ярославського – $958 мільйонів, Петра Порошенка – $866 мільйонів, Сергія Тігіпка – $827 мільйонів, Леоніда Черновецького – $745 мільйонів, Олега Мкртчана – $694 мільйонів, Сергія Тарути - $694 мільйонів.

Глава СБУ Валерій Хорошковский займає 23 місце в рейтингу з $426 мільйонами, віце-прем`єр Борис Колесников – 42-й з $230 мільйонами, а ще один віце-прем`єр Андрій Клюєв – 43-й з $225 мільйонами. При цьому його брат Сергій займає 41-е місце в рейтингу з $232 мільйонами доларів.

«Forbes» оцінював статки найбагатших українців за оцінкою вартості належних їм активів.

Публічні компанії оцінювалися за ринковою капіталізацією на 11 лютого 2011 року.

Закриті компанії оцінюються на підставі інформації про обсяги продажів, прибутку, власного капіталу шляхом порівняння з компаніями, що торгують на біржі.

Cукупний бюджет України становить трохи більше 40 мільярдів доларів.

За матеріалами «Української правди»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА