Захуцька запевняє, що проблеми з чорнобильцями вирішені

Харків. 13 квітня. УНІАН. На сьогоднішній день проблеми з чорнобильцями Харківської області вирішені.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління праці та соціального захисту населення області Олену ЗАХУЦЬКУ.

За її словами, на даний момент виконані всі зобов`язання, взяті в Харківській області перед чорнобильцями після їхніх протестів з приводу нового законодавства, яке готується в Україні.

«На сьогоднішній день проблеми вирішені. Була проведена зустріч голови обласної адміністрації Михайла ДОБКІНА з активом чорнобильських громадських організацій, і питання були врегульовані. Крім того, робоча група, яка була створена з представників чорнобильських організацій, зустрічалася із Сергієм ТИГИПКОМ, висловила свої побажання, і на сьогоднішній день той проект закону, який знаходиться у Верховній Раді, швидше за все, буде знято з розгляду та направлено на допрацювання», сказала О.ЗАХУЦЬКА.