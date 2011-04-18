Фесенко вважає, що харківські угоди додали Януковичу «головняка»
Обпікшись, остерігається Митного союзу?
Харків. 18 квітня. УНІАН. Неоднозначний ефект від підписання «харківських угод» змушує керівництво України замислюватися над доцільністю вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.
Таку думку висловив політолог Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи кореспондентові УНІАН у Харкові річницю підписання «харківських угод» .
Експерт, наголошуючи на «очевидній неоднозначності «харківських угод», все ж зауважив, що саме вони дали змогу Україні «врятуватися від великих і маленьких дефолтів, від різних фінансових пірамід, які були тоді». Однак В.ФЕСЕНКО підкреслив, що ці угоди фактично не тільки не вирішили для України газові питання, але й додали нових проблем.
«Стратегічно отримали нові проблеми, а деякі проблеми так і залишилися невирішеними, зокрема по газу. Знижка є знижкою, вона і обмежена в часі, і на сьогодні проблема не в тому, що ми менше платимо чи могли б платити, а в тому, що ціна зростає. Тобто, ми пожертвували терміном для флоту - можна зараз оцінювати наскільки вигідно-невигідно, треба було робити чи ні, - але не отримали навіть по газу стратегічного виграшу, і в цьому сенсі підсумки скоріше неоднозначні», - зауважив В.ФЕСЕНКО.
На думку політолога, російська сторона найбільше зараз зацікавлена у входженні України до Митного союзу, але Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, знаючи про неоднозначність «харківських угод» і про можливу економічну та політичну вигоду від створення зони вільної торгівля з Європейським Союзом, не поспішають приймати рішення на користь Митного союзу.
«Гадаю, що якраз досвід минулого року впливає і на нинішні політичні й економічні оцінки ЯНУКОВИЧА й АЗАРОВА. Вони розуміють, що не варто поспішати, тим паче, що вступ до Митного союзу руйнує питання про європейську інтеграцію і навіть питання про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, а тут ми вже на підході до фінішу й ризикувати не можна», - сказав В.ФЕСЕНКО.
«Мені здається, що ці проблеми зараз розуміють і АЗАРОВ, і ЯНУКОВИЧ, і те, що вони не поспішають, це якраз вже наслідок «харківських угод». Вони зрозуміли, що не можна підписувати якісь нові угоди, а потім отримувати скоріше збитки, ніж здобутки», - підкреслив політолог.