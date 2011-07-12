На Харківщині стартувала 2 фаза Проекту ЄС та ООН зі сприяння розвитку місцевих громад

Харків. 12 липня. УНІАН.У Харківській області стартувала друга фаза Проекту Європейського Союзу та Програми ООН зі сприяння розвитку місцевих громад.

Як передає кореспондент УНІАН, документ –тристоронню угоду між Харківською обласною радою, облдержадміністрацією та Програмою розвитку ООН – було підписано сьогодні під час семінару, який пройшов у Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ.

Підписи під угодою поставили голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ та міжнародний менеджер проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Джейсінг САХ.

Підписанти зазначили, що ухваленням уголи про співпрацю в Харківській області розпочато другу фазу Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ). Проекти спрямовані на підтримку сільських громад у вирішенні найважливіших потреб їхнього розвитку та поліпшенні умов життя.

Зокрема, проектом передбачено, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку, плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста. Бюджет проекту – 17 млн. євро, він триватиме 4 роки і діятиме в усіх областях України та Автономній республіці Крим.

Загалом на реалізацію ініціатив громад, починаючи з 2008 року, Проект МРГ виділив близько 91 млн. грн., ще близько 88 млн. грн. було виділено з місцевих бюджетів як співфінансування, близько 14 млн. грн. зібрали самі громади, а 3 млн. грн. інвестував приватний сектор.

Як зазначивголова Харківської облради, президент Української асоціації районних і обласних рад Сергій ЧЕРНОВ,«участь у спільному проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» дає можливість не тільки втілити в життя реальні справи, спрямовані на вирішення нагальних питань населених пунктів».

За його словами, «важливим результатом є підвищення самосвідомості та самоорганізації громад, які визначаються в тому, що потрібно зробити, беруть безпосередню участь у реалізації мікропроекту, збираючи кошти і здійснюючи контроль за всіма стадіями його виконання. Таким чином, громада переконується, що вона спроможна власними силами поліпшувати свій добробут і якість життя на своїй території»,– сказав С.ЧЕРНОВ.

На знімках: Сергій ЧЕРНОВ та Джейсінг САХ під час підписання угоди.

Фото прес-служби Харківської облради