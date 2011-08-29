Союз азербайджанців світу вітає всіх зі святом Рамазан

Харьков. 29 августа УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравляет всех соотечественников и украинский народ с праздником Рамазан.

От имени своей организации пожелания по случаю праздника выразил вице-президент МАК, Герой казацкого народ, маршал Миршахин ИСМАИЛОВ.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляем вас и всех мусульман, живущих в Украине, со священным мусульманским праздником Рамазан», - говорится в поздравлении.

«Благословенный месяц Рамазан, в который была ниспослана кладезь божественных откровений – священный Коран, призывает людей к миру, спокойствию и равенству, демонстрирует торжество духовно-нравственной чистоты и благих деяний.

Украина являющейся неотъемлемой частью мира, национально-религиозные традиции, в том числе и праздник Рамазан, отмечаются с особым торжеством. Мусульмане, достойно исполнившие долг совести перед Аллахом и религией, с честью выдержавшие испытания поста, с удовольствием делятся радостью праздника, молятся о спокойствии и благе нашего государства и народа.

Дорогие сестры и братья! В этом году, мы с чувством большой гордости и душевной радостью провожаем благословенный месяц Рамазан, который еще более укрепляет чувства дружбы, братства и солидарности в нашем обществе, воодушевляет божественными откровениями сердца и умы людей. В эти светлые праздничные дни еще раз сердечно поздравляем каждого из вас, желаем вашим семьям благоденствия, а вашему очагу – изобилия и достатка».