Харківські чорнобильці поїхали протестувати до Києва

Харків. 19 вересня. УНІАН. До Києва на акцію протесту, яка відбудеться 20 вересня перед Верховною радою України, виїхало близько 100 представників харківських чорнобильських організацій.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, чорнобильці вимагатимуть від ВРУ відхилити зареєстрований законопроект №9127, відповідно до якого «урізаються соцгарантії для 17 категорій громадян» і розміри виплат цим категоріям громадян призначаються окремою постановою Кабінету міністрів України, а не законом.

Б.КОРОТКОВ додав, що друга група зі 100 представників харківських чорнобильських організації змінять першу 22 вересня. Харківські чорнобильці пробудуть у Києві до кінця сесійного тижня.

У той же час у Харкові дванадцятий день поспіль чорнобильці пікетують облдержадміністрацію з вимогою збереження соціальних гарантій. Сьогодні на площі Свободи зібралося близько 200 чорнобильців. Вони тримають національні прапори, символіку Союзу чорнобильців України, ветеранської організації «Ветерани війни – інваліди Чорнобиля» та Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас», а також транспаранти з написами «Прем’єр-міністр! Вимагаємо пенсій та соціальних гарантій в розмірах, встановлених законом», «Вимагаємо виконання Конституції та законів України», «Влада. До чорнобильців дуже довгий час чиниться фінансова, бюджетна криза. Стоп! Баста!».

За словами Б.КОРОТКОВА, акція протесту продовжуватиметься безстроково.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати низки пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.