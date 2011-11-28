У Харкові відбулося заняття Школи юного журналіста

Харків. 28 листопада. УНІАН. В суботу у прес-центрі Харківської облдержадміністрації відбулося четверте заняття Школи юного журналіста.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації у занятті взяло участь 22 учня 7-11 класів з 13 районів Харківської області, які вже мають певний досвід співпраці з районними ЗМІ і пройшли відбір.

У ході першої частини заняття майбутні журналісти прослухають лекцію заслуженого журналіста України, власного кореспондента інформагентства «Укрінформ» у Харківській області Світлани ЛІГОСТАЄВОЇ на тему: «Новина: пошук та розробка».

Потім майбутніх журналістів ознайомили з роботою Центру російської культури в Народній українській академії та провели віртуальну екскурсію залами Російського музею, присвяченому битві при Бородіно.

Довідка. Школа юного журналіста створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації за підтримки губернатора Михайла ДОБКІНА для того, щоб у майбутньому вирішити дуже актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ. У ній навчаються школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами і зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань.