МАУ - новий авіаперевізник на маршруті Харків - Київ - Харків

Харків. 18 грудня. УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відновить виконання рейсів за маршрутом «Харків - Київ (Бориспіль) - Харків».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, що реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, виконання рейсів відновилюється з 14 лютого 2012 року.

На даний час уповноваженим авіаперевізником на вказаному напрямку є компанія «Аеросвіт», а польоти згідно з укладеним договором виконує компанія «Дніпроавіа». Перевезення здійснюються щодня тричі на день повітряними судами Saab-340 і Embraer-145.

Авіакомпанія МАУ виконуватиме польоти в партнерстві з авіакомпаніями «Аеросвіт» та «Авіалінії Антонова» щодня, тричі на день, на повітряних судах «Ан-148» та «Boeing-737» з двома класами обслуговування - бізнес і економ-класом. Вартість авіаквитків збережеться на колишньому рівні.

«Харків є одним з дуже перспективних напрямів внутрішніх авіаперевезень, - прокоментувала плани освоєння нового маршруту корпоративний прес-секретар авіакомпанії МАУ Євгенія САЦЬКА. - Додатковим чинником його привабливості є сучасна інфраструктура Міжнародного аеропорту «Харків», яка повністювідповідає вимогам наших корпоративних стандартів. Пропускні можливості реконструйованих термінального та аеродромного комплексу дозволяють аеропорту обслуговувати не лише пасажирів з Харкова та Харківської області, але і з довколишніх регіонів - як українських, так і російських».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один із ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $ 107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництв і аеродромно-диспетчерскої вежі) - $ 191,3 млн.