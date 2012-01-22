У Харкові відзначили День Соборності

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові представники влади з нагоди Дня Соборності та Дня Свободи України взяли участь у покладанні квітів до Монументу Незалежності та пам’ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ, перший заступник голови Харківської облради Олена ОЛЕШКО, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, заступники губернатора Євген САВІН та Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, посадовці Харківської міської ради, представники громадських і політичних організацій, священнослужителі різних релігійних конфесій.

В.ДУЛУБ зауважив, що День Соборності має дуже велике значення для всієї країни, оскільки вплинув на всю подальшу історію України. «Мені здається, що поки що більшість не знає про події, які відбулися цього дня, але з часом він дійсно стане тим святом, яке буде відзначати весь народ з величезним піднесенням. День Соборності має дуже велике значення для всієї країни, тому що в цей день відбулося єднання двох республік і одного народу. Для мене це дуже знаменна подія, як і для кожного справжнього українця», - сказав В.ДУЛУБ.

У свою чергу Є.САВІН, промовляючи на церемонії покладання квітів, висловив переконання, що День Соборності та День Свободи стануть всенародними святами.

«Свято поки ще не стало тією радісною та великою подією, коли кожен українець може сказати - так, ми живемо в одній великій країні. Але до цього треба прагнути, і це свято якраз і покликане виховати в нас почуття соборності, єднання, свободи в незалежній країні Україна. Це свято має стати об’єднуючим чинником для всього українського народу», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, голова ОДА Михайло ДОБКІН сьогодні бере участь у заходах з нагоди Дня Соборності та Дня Свободи України в Києві.