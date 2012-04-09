Робітники заводу ім. Шевченка знову перекривають вулицю

Харків. 9 квітня. УНІАН. Робітники Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка перекрили вулицю Жовтневої революції з вимогою виплати заробітної плати та ввімкнення електроенергії на підприємстві.

Як повідомив кореспондентові УНІАН учасник акції протесту, керівник Харківської обласної громадської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко, у стихійному мітингу взяли участь близько 700 колишніх і нинішніх робітників підприємства, а також активісти ГО «Трудова Харківщина».

За його словами, робітники обурені тим, що цього року їм ще жодного разу не виплачували заробітну плату. Учасники акції протесту з 10:00 до 11:00 перекрили вулицю Жовтневої революції, на якій розташована прохідна підприємства.

П.Тищенко зауважив, що сьогодні на переговори з робітниками та керівництвом заводу прибув заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков. За результатами зустрічі робітникам повідомили, що до п’ятниці кожен отримає по 1 тис грн.

П.Тищенко підкреслив, що робітники підприємства мають намір продовжувати страйк. За його словами, ГО «Трудова Харківщина» сьогодні подасть повідомлення про проведення акції завтра. «Є думка поставити намети, можливо, на площі Дзержинського поставити», - зазначив він.

Головний інженер заводу ім. Шевченка Василь Лунін кореспондентові УНІАН повідомив, що на цю хвилину підприємство підключене до електропостачання. У ці хвилини розробляється графік підключення цехів із урахуванням технології підключення обладнання.

В.Лунін зазначив, що в цей час бухгалтерія підприємства та фінансове управління проводить нарахування заробітної плати працівникам заводу, і з середи по п’ятницю будуть проведені виплати. Він повідомив, що на сьогодні борг із зарплата на заводі ім. Шевченка становить близько 30 млн грн, виплати будуть проведені лише за один місяць.

Головний інженер наголосив, що на сьогодні триває санація заводу, продаж незадіяних у виробництві приміщені та формування портфелю замовлень. Ці заходи сприятимуть відновленню економічної активності заводу. За його словами, у стихійному мітингу сьогодні взяли участь близько 400 колишніх та нинішніх робітників заводу ім. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, минулого року працівники заводу ім. Шевченка проводили низку акцій протесту з вимогами виплати зарплат.