Прокуратура заявляє, що експертні висновки щодо синців Тимошенко сфальшовані

Харків. 8 травня. УНІАН. Прокуратура Києва до 11 травня має завершити перевірку заяви екс-Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової щодо нанесення тілесних ушкоджень колишньому прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у Качанівській колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив в.о. прокурора Києва Сергій Софієв.

«Перевірка ще триває, оскільки проводимо її ми третю добу за дорученням Генеральної прокуратури та на прохання Ніни Іванівни Карпачової… щодо норм Кримінально-процесуального кодексу. Ця перевірка триватиме 10 днів, після чого буде вирішено питання щодо прийняття рішення згідно зі статтею 97 КПК», - сказав він.

С.Софієв пояснив, що в залежності від того, «наскільки буде проходити перевірка, якісно і в рамках діючого законодавства, буде прийнято відповідне процесуальне рішення – порушувати кримінальну справу, відмовити в порушенні кримінальної справи щодо заяви Карпачової, чи передати матеріали для подальшого розслідування до іншого правоохоронного органу».

С.Софієв нагадав, що за даними, які були отримані від початку перевірки, та поясненнями опитаних працівників Секретаріату Омбудсмена, прокуратура дійшла висновку, що «в даному випадку мала місце фальсифікація фотографій. Але це ми ще не з’ясовували, оскільки це було предметом перевірки наших харківських колег».

Водночас в.о. прокурора Києва зауважив, що працівники Секретаріату Омбудсмена надали свідчення, у яких вказали, що так званий експертний висновок, зроблений по фотографіях із начебто синцями на тілі Ю.Тимошенко, був сфальсифікований.

За словами С.Софієва, підлеглі Н.Карпачової у своїх свідченнях зазначили, що робили відповідні висновки під її впливом, зокрема колишній Омбудсмен запропонувала підлеглим розширити коло характеристики синців, вказавши, що вони нанесені механічним способом, зокрема, кулаком.

При цьому С.Софієв, посилаючись на слова опитаних, повідомив, що Н.Карпачова запевнила їх, що сформований ними документ не вийде за межі Секретаріату Омбудсмена. Натомість, як зауважив в.о. прокурора, після того, як ці особи поставили під висновком свій підпис, Н.Карпачова начебто заявила їм, що «це буде бомба для Європи і подяка вам за цю роботу».

За словами С.Софієва, підготовлений документ без висновків судово-медичних експертів не має будь-якого смислового юридичного навантаження.

Як заявив С.Софієв,таким чином Н.Карпачова «ввела в оману не лише українське суспільство, але й міжнародні дипломатичні установи».

За його словами, під час перевірки працівники прокуратури мають намір опитати як саму Н.Карпачову, так і інших керівників її апарату.

Разом з тим, С.Софієв запевнив, що, крім нього та інших працівників прокуратури, нікого в офісі Омбудсмена не було. «Окрім представників прокуратури з перевірки цієї заяви, ніяких інших не було в офісі… Інших працівників силових структур з нами не було… Я їх не бачив. Тобто, зі мною вони не працювали», - запевнив С.Софієв.

Як повідомляв УНІАН, Н.Карпачова заявила, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вранці 5 травня обшукали представники СБУ. За її словами, такий дозвіл дала безпосередньо новий Омбудсмен Валерія Лутковська.

Н.Карпачова також заявила, що кількох колишніх співробітників офісу Омбудсмена викликали на допит в прокуратуру.

Прес-служби СБУ та Генпрокуратури спростували це повідомлення.