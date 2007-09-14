Хто може пройти до парламенту

Київ. 14 вересня, УНІАН. Якби дострокові вибори відбулися у першій декаді вересня, до Верховної Ради України пройшли б три політичні сили - Партія регіонів, за яку готові віддати голоси 34,7% українців, Блок Юлії Тимошенко (25,7%), Блок “Наша Україна-Народна самооборона”(11,9%).

Такі дані загальноукраїнського опитування населення України, проведеного Фондом Демократичні ініціативи та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 4-11 вересня цього року, були оприлюднені організаторами опитування сьогодні на прес-конференції.

Згідно з результатами опитування, ймовірним є проходження до Верховної Ради Блоку Литвина (3,3%) та КПУ (2,7%).

Практично втратили шанси на подолання 3% бар’єра Соціалістична партія України та Прогресивна соціалістична партія України. Так, за ПСПУ готові віддати свої голоси 1,1% респондентів, а за СПУ - 1,8%.

Інші партії та блоки, за даними опитування, навряд чи зможуть отримати і 1% голосів. Так, Виборчий блок політичних партій “КУЧМА” набирає 0,1%, Всеукраїнське об’єднання “Свобода” - 0,6%, Партія зелених України - 0,6%, КПУ (оновлена) - 0,6%, Всеукраїнська партія народної довіри - 0,2%, Блок партій пенсіонерів України 0,5%, Блок “Всеукраїнська громада” - 0,2%. Український народний блок, Партія вільних демократів, Партія національно-економічного розвитку України, Християнський блок, Селянський блок “Аграрна Україна” не отримали б жодного голосу виборців.

Проти всіх, у разі проведення дострокових парламентських виборів у першій декаді вересня, проголосували б 4,6% респондентів, не визначилися - 12%.

У позачергових виборах висловили готовність взяти участь “обов’язково” 58% опитаних, і ще 22% - “скоріш за все” взяли участь у голосуванні.

При цьому, у своєму виборі впевнені 74,5% опитаних, 21% ще можуть передумати, 3% - не певні зовсім. Найбільше впевнені у своєму виборі прихильники Блоку Юлії Тимошенко (78%), Партії регіонів (75%) та Блоку “Наша Україна-Народна самооборона” (73%). Меншу впевненість висловили виборці КПУ (67%) та Блоку Литвина (54%).

Згідно з даними дослідження, головним мотивом вибору партії чи блоку для респондентів є привабливість програм та пропозицій (51%), 36% вибирають партію за її лідера, 26% опитаних вважають, що обрана партія чи блок висловлюють їхні інтереси.

Думки населення стосовно найбільш бажаної коаліції у Верховній Раді поділилися практично порівну: 31% респондентів підтримують коаліцію у складі Партії регіонів, КПУ та СПУ, 29% - Блок “Наша Україна-Народна самооборона” та БЮТ.

Коаліцію Партії регіонів та Блоку “Наша Україна-Народна самооборона” підтримують лише 3,5% населення, Партії регіонів та БЮТ - 4%, а велику коаліцію у складі Партії регіонів, НУ-НС та БЮТ –6%.

Методом інтерв’ю було опитано 2012 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.