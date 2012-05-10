До Харкова прибули Ален Делон та Мілен Демонжо
11:38, 10 травня 2012Харьків
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Візьмуть участь у відкриття фестивалю
Харків. 10 травня. УНІАН. До Харкова прибули почесні французькі гості IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 9 травня увечері літак з делегацією з Франції на чолі з кінозіркою, Почесним Президентом Фестивалю Мілен Демонжо, французьким кіноактором Аленом Делоном приземлитвся у Міжнародному аеропорту «Харків».
Сьогодні вони візьмуть участь у відкритті фестивалю.
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