Україна сьогодні перейшла на зимовий час

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У неділю, 28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовано дію «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

*** Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби.

Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Сьогодні на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.