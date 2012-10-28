В день виборів у Харкові працюватимуть три прес-центри
10:02, 28 жовтня 2012Харьків
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Адреси і початок роботи
Харків. 28 жовтня. УНІАН. Сьогодні, в день виборів до Верховної ради України, у Харкові працюватимуть три прес-центри, де можна отримати оперативну інформацію про хід голосування на виборчих дільницях в області.
Так, сьогодні працюватимуть:
Прес-центр в інформагентстві Status quo (вулиця Артема, початок роботи 12.00).
Прес-центр «Батьківщини» (майдан Свободи, 8. Розпочинає роботу о 14.00).
Прес-центр Партії регіонів (вул. Скрипника, 4, початок роботи -12.00).
Крім того, телерадіомарафон проведуть радіо «Нова хвиля» спільно з телеканалом АТВ/К та АТН (початок - 10.00).
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