В день виборів у Харкові працюватимуть три прес-центри

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Сьогодні, в день виборів до Верховної ради України, у Харкові працюватимуть три прес-центри, де можна отримати оперативну інформацію про хід голосування на виборчих дільницях в області.

Так, сьогодні працюватимуть:

Прес-центр в інформагентстві Status quo (вулиця Артема, початок роботи 12.00).

Прес-центр «Батьківщини» (майдан Свободи, 8. Розпочинає роботу о 14.00).

Прес-центр Партії регіонів (вул. Скрипника, 4, початок роботи -12.00).

Крім того, телерадіомарафон проведуть радіо «Нова хвиля» спільно з телеканалом АТВ/К та АТН (початок - 10.00).