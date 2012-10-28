Добкін вірить, що буде обрана «абсолютно робоча Верховна Рада»

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін взяв участь у народному волевиявленні та проголосував на виборчій дільниці, яка знаходиться за адресою: вул. Ейдемана, 6, школа № 138.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

«Сьогодні я проголосував за майбутнє країни. Упевнений, що ні погода, ні що-небудь інше не завадить жителям області взяти участь у голосуванні та підтримати тих кандидатів, яких вони для себе визначили. Я впевнений, що буде обрана абсолютно робоча Верховна Рада, і Харківщина буде представлена в ній найбільш гідними людьми, які створять потужне харківське лобі», - сказав у своєму коментарі М.Добкін.

М.Добкін зазначив, що, незважаючи на погану погоду, люди активно йдуть на виборчі дільниці, а це значить, що майбутнє своєї країни їм небайдуже.

За інформацією прес-служби ХОДА, виборчі дільниці на всій території країни відкрилися о 8.00 за київським часом. Голосування триватиме без перерви 12 годин, після чого о 20.00 дільниці закриються для підрахунку голосів. Вперше з 2002 року вибори проходять за змішаною системою - 225 кандидатів пройдуть за партійними списками і стільки ж - в одномандатних округах. Депутати обираються на 5 років.

Постановою Центральної виборчої комісії від 12.04.2012 № 66 «Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі» в Харківській області створено 1688 виборчих дільниць, з них 95 - спеціальних дільниць, розташованих в лікарнях, виправних закладах та інших подібних місцях.

Всі 1593 виборчих дільниць, крім спеціальних, обладнані відеокамерами, щоб забезпечити відкритість і прозорість виборів.

Фото прес-служби ХОДА