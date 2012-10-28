Харків. 28 жовтня. УНІАН. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», кандидат у народні депутати від Об`єднаної опозиції Арсен Аваков не зможе проголосувати на виборах до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє інтернет-портал «Главное» з посиланням на політика, який зараз перебуває в Італії.

За словами джерела, крайній термін подачі заяви до українського Консульства закінчився п`ять днів тому, а рішення суду, яке фактично легітимізувало перебування А.Авакова в Італії, він отримав на руки лише 2 дні тому.

Видання нагадує, що Римський апеляційний суд своїм рішенням відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції в Україну А.Авакова. Засідання суду за цією справою відбулося 18 жовтня, а про його рішення стало відомо 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

У червні ц.р. А.Аваков був призначений керівником виборчої кампанії Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» на Харківщині і якийсь час з Італії керував передвиборчою кампанією опозиції в Харківській області. Пізніше керівником Харківського регіонального виборчого штабу призначено представника «Фронту Змін» Віталія Немилостивого.