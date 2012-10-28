У Харкові на виборах все спокійно - міжнародні спостерігачі

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У Харкові вибори проходять без значних порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові під час виборчого марафону в інформагентстві «Status Quo» заявив член організації «За справедливі вибори» з Ізраїлю Олег Чорноморець.

За словами О.Чорноморця, на жодній з 10 виборчих дільниць, які він відвідав, не було зафіксовано порушень, що можуть вплинути на результат волевиявлення.

«Я не побачив ніяких порушень, котрі би вплинули на результати виборів», - сказав він.

Утім, О.Чорноморець наголосив, що головну увагу слід приділити процесу підрахунку голосів.

Спостерігач від організації ICES Бен Нерія Барух (Израиль) звернув увагу на незначні «технічні проблеми», однак підкреслив, що в цілому «все йде спокійно».