Янукович нагородив двох харківських шляховиків

Указ Президента

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Двох харківських дорожників нагороджено медалями «За працю і звитягу». Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Указом Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня автомобіліста і дорожника» відзначені медаллю «За працю і звитягу» заступник начальника відділу Служби автомобільних доріг у Харківській області Віктора Величка та машиніста укладача асфальтобетону акціонерного товариства «Шляхове ремонтно-будівельне управління №33» Олександра Погорілого.

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