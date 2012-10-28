Харків. 28 жовтня. УНІАН. На Харківщині міліція не зафіксувала порушень на виборчих дільницях.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Станом на 18-ту годину 28 жовтня до органів внутрішніх справ ГУ МВС України в Харківській області надійшло 25 повідомлень, пов`язаних з виборами в регіоні. Кожне з них належним чином зареєстроване в органах внутрішніх справ, за усіма фактами проводяться відповідні перевірки.

Охорону громадського порядку на території, прилеглій до виборчих дільниць, забезпечують понад 3 тисяч міліціонерів. Їм допомагають майже 1, 5 тис курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, військових частин та УМВС України на Південній залізниці.

Під час проведення виборів до Верховної ради України харківська міліція працює в режимі посиленого варіанту несення служби.

Станом на 18.00 суттєвих порушень громадського порядку на виборчих дільницях міста та області не зареєстровано, йдеться у повідомленні ВЗГ.