Тимошенко проголосувала в лікарні

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко проголосувала у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.