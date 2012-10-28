Тимошенко проголосувала в лікарні
18:24, 28 жовтня 2012Харьків
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Повідомляє джерело в МВС
Харків. 28 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко проголосувала у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
О 18.14 з території медичного закладу виїхали автомобіль «Волга» та «Деу Ланос», які о 17.10 заїжджали на територію лікарні. Автомобіль ВАЗ, який перебував у кортежі автомобілів із членами виборчої комісії, що заїжджали на територію лікарні, продовжує залишатися там.
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