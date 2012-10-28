Міліція перевіряє інформацію про спробу підпалу квартири голови ОВК

Харків. 28 жовтня. УНІАН. В міліції перевіряють інформацію, яка сьогодні була опублікована в ЗМІ, про спробу підпалу квартири голови окружної виборчої комісії в райцентрі Красноград Харківської області.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, коментуючи публікації в пресі.

За словами Н.Захарової, «звернення в міліцію за вказаним у пресі фактом не надходило». Але, зазначила вона, «ми знаємо про публікації в ЗМІ і зараз перевіряємо, як з’явилася така інформація».

Водночас, керівник харківського виборчого штабу Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Віталій Немилостивий повідомив УНІАН, що в суботу увечері, 27 жовтня, було зафіксовано «спробу підпалу» квартири голови окружної виборчої комісії по 179-му виборчому округу Тетяни Вороніної.

За його словами, зі слів самої Т.Вороніної, відомо, що в суботу ввечері, після того, як голова комісії повернулася додому, близько 22.30 вона почула різкий запах рідини, схожої на бензин. Двері ззовні були облиті рідиною, на підлозі валялися розсипані сірники. Т.Вороніна «викликала міліцію, якай й зафіксувала спробу підпалу».

«Ми розцінюємо це як факт тиску на людину, яка уповноважена сьогодні виконувати відповідні функції. Голові виборчої комісії погрожували. Ми будемо розбиратися», - заявив В.Немилостивий.

У прес-службі обласної організації «Батьківщини» повідомили, що Т.Вороніна є єдиний голова окружної комісії від опозиції на Харківщині. Це також єдиний округ, де опозиція не висунула свого кандидата в народні депутати.

Водночас, сайт обласної міліції повідомляє, що станом на 18-ту годину 28 жовтня до органів внутрішніх справ ГУМВС України в Харківській області надійшло 25 повідомлень, пов`язаних з виборами в регіоні. Кожне з них належним чином зареєстроване в органах внутрішніх справ, за усіма фактами проводяться відповідні перевірки.

Охорону громадського порядку на території, прилеглій до виборчих дільниць, забезпечують понад 3 тисяч міліціонерів. Їм допомагають майже 1, 5 тис курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, військових частин та УМВС України на Південній залізниці.

Під час проведення виборів до Верховної ради України харківська міліція працює в режимі посиленого варіанту несення служби.

Станом на 18.00 суттєвих порушень громадського порядку на виборчих дільницях міста та області не зареєстровано, йдеться у повідомленні ВЗГ.