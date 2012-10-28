Спостерігачі ОБСЄ бачили, як Тимошенко голосувала лежачи

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Спостерігачі від ОБСЄ Ян Еріксон Урбан (Швеція) і Люкке Фріс вражені заходами безпеки, вжитими під час голосування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на брифінгу поблизу харківської лікарні після спостереження за голосуванням екс-прем’єра.

«Було багато заходів безпеки вжито. Ми були здивовані. Мені навіть довелося зняти кільце. Ми були вражені застереженими заходами», - сказав Я.Е.Урбан.

«Ми дуже здивовані тим, що дуже багато заходів перестороги для такої тендітної жінки, яка знаходиться одна в палаті», - додала Л.Фріс.

Л.Фрікс наголосила на важливості з точки зору демократії можливості реалізації кожною людиною свого права на голос. Л.Фріс зазначила, що Ю.Тимошенко висловила вдячність за підтримку з боку країн Європи.

«Юлія Тимошенко також підтвердила, що для неї дуже важлива підтримка Європи. І ми також висловили свою безкінечну підтримку на користь демократії в країнах Європейського Союзу та всього світу», - сказала Л.Фріс.

Я.Е.Урбан зазначив, що Ю.Тимошенко голосувала лежачи. Він підкреслив, що для спостерігачів ОБСЄ було дуже важливим особисто спостерігати за можливістю волевиявлення Ю.Тимошенко. Утім він зазначив, що прокоментувати чи це волевиявлення було демократичним та таким, що відповідало європейським стандартам, спостерігачі ОБСЄ зможуть в понеділок на прес-конференції у Києві.

За словами Л.Фріс, Ю.Тимошенко подякувала спостерігачів ОБСЄ за особисту присутність під час волевиявлення.