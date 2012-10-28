В Харківській області явка виборців близько 53% - Добкін

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У Харківській області явка виборців становить близько 53%.

Про це під час прямого включення на ТРК «Україна» поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«По області явка виборців в районі 53%. Я гадаю, що це хороший показник, враховуючи які погодні умови сьогодні в Харківському регіоні. Погана погода тримається протягом усього дня. В одних районах дощ був трохи сильніший, в інших - менший. Але те, що під дощем доводилося голосувати практично всім харків`янам - це факт», і сказав М.Добкін.