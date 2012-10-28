Аваков обіцяє повернутися в Україну

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини Арсен Аваков, оголошений 31 січня 2012 року в міжнародний розшук, повернеться з Італії в Україну як тільки Центральна виборча комісія опублікує офіційні результати виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Аваков заявив під час скайп-конференції з харківськими журналістами.

Він зазначив, що, згідно з рішенням Конституційного суду України, обраний до Верховної ради України депутат набуває недоторканності після публікації результатів виборів Центрвиборчкомом. Після прийняття присяги, за словами А.Авакова, «депутат повністю набуває прав народного депутата».

На уточнююче питання, чи він повернеться в Україну після офіційної публікації результатів виборів, А.Аваков сказав: «Це однозначно так і означає».

«Я куплю квиток на літак і повернуся в Україну, як тільки це буде можливо», - сказав А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, після місцевих виборів в Україні, близько року тому, А.Аваков виїхав до Італії. В січні 2012 року проти нього було порушено кримінальну справу.

Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і був затриманий в Італії. Його захист надав суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти. Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.

У виборчому списку Об’єднаної опозиції А.Аваков значиться під номером 24. Згідно з результатами національних екзит-полів, А.Аваков проходить до парламенту.