На Харківщині Партія регіонів отримала переконливу перемогу - Добкін

Харків. 28 жовтня. УНІАН. На Харківщині Партія регіонів отримала переконливу перемогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, що проходила у приміщенні офісу Харківської облорганізації ПР, заявив голова Харківської облдержадміністрації, голова облорганізації партії Михайло Добкін.

«Партія регіонів в Харківській області одержала переконливу перемогу, відрив від другого місця у 2 або 2,5 рази», - сказав М.Добкін.

Він зазначив, що, за попередніми даними, на Харківщині явка виборців перевищила 53%, тобто проголосували 1 млн. 149 тис. 310 виборців.

М.Добкін підкреслив, що майже всі спостерігачі за виборчим процесом не зафіксували жодного значного порушення виборчого законодавства, яке могло б вплинути на кінцевий результат виборів.

«Жодних «каруселей», жодних вкидань бюлетенів, жодних хитрувань, які б могли змінити вибір мешканців Слобожанщини, не було», - сказав М.Добкін.

Він також висловив переконання, що в усіх 14 одномандатних округах у Харківській області перемогли кандидати від Партії регіонів.

Губернатор Харківщини висловив здивування з приводу високих результатів, які отримала ВО «Свобода», - за попередніми даними 4-4,5%. М.Добкін підкреслив, що найближчим часом буде проаналізовано причини, через які «чужа ідеологічна» партія отримала такий високий результат на Харківщині.

За словами М.Добкіна, «Харків і Харківська область для Партії регіонів – це базовий форт-пост».

М.Добкін висловив задоволення отриманими результатами виборів і наголосив, що ПР у майбутньому парламенті продовжить курс на модернізацію країни.

«Сьогодні Партія регіонів зможе отримати реальну більшість в парламенті і на основі цієї більшості продовжить модернізацію країни», - заявив губернатор.