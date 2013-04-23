Україна може переформатувати європейський ринок газу

Харків. 23 квітня. УНІАН. Активізація видобутку сланцевого і шельфового газу може переформатувати ринок газу в Європі, і Україна має шанс опинитися в центрі цих процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Гадаю, що сланцева революція змінить газовий паритет в Європі, навіть якщо взяти до уваги «Південний потік» (газопровід «Південний потік» - УНІАН), що будується, і збільшення потужностей «Північного потоку» (газопроводу «Північний потік» до 65 млрд куб. м - УНІАН). Причому Україна може бути в центрі таких трансформацій, у центрі процесів побудови нового газового ринку», - відзначив Дж.Теффт.

За його словами, свого часу США пережили таку сланцеву революцію, що перетворила країну на потенційного експортера газу. «Сланцева революція дозволила США забезпечувати себе газом, хоча ще два роки тому багато експертів говорили, що США імпортуватимуть 80 млрд кубометрів. А тим часом технології видобутку сланцевого і шельфового газу не нові – цій ідеї близько 60 років», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дж.Теффт заявляв, що США готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу, оскільки це допоможе Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною, створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ і електроенергію, а також збільшувати доходи державного і місцевих бюджетів.

Англо-голландський концерн Shell у травні 2012 року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській та Донецькій областях. У січні 2013 року Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі становлять понад 2 трильйони кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Восени 2012 року в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell та ДК «Укргазвидобування» розпочато буріння першої пошукової свердловини в селі Веселе Харківської області (видобуток газу нетрадиційним способом на великих глибинах у пісковиках).

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в с. Веселе на Харківщині, 25 жовтня 2012 р.

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