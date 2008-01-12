Ющенко додав роботи губернаторам

Харків. 12 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив главам адміністрацій впродовж 10 днів надати свої пропозиції до проекту змін до державного бюджету для того, щоб вони могли бути враховані при доопрацюванні документу.

Як передає кореспондент УНІАН, своє доручення В.ЮЩЕНКО у п’ятницю озвучив на зустрічі з керівниками державних обласних адміністрацій.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що всі зусилля як центральної, так і місцевої влади мають бути зосереджені над бюджетом-2008.

Велику увагу Президент приділив питанню децентралізації державного бюджету. В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність передати 10 млрд. грн. з центрального бюджету на місця при доопрацюванні держбюджету 2008.

Президент наголосив, що робота над змінами до державного бюджету на 2008 рік має бути завершена за 30-45 днів.