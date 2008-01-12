Декана одного з вузів підозрюють у хабарництві

Харків. 12 січня. УНІАН. У Харкові порушено кримінальну справу стосовно декана факультету одного з державних університетів за хабарництво.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, правопорушник вимагав та отримав 1 тис. доларів США хабара від місцевого жителя за сприяння в успішному складанні іспитів та заліків студентки вказаного навчального закладу.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.368 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (одержання хабара й давання хабара). Вимагача затримано.